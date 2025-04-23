Росія готує нову агресію під прикриттям перемир’я — аналітика ISW

Руїни будинків у Мар'їнці в Донецькій області. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

У разі досягнення тимчасової домовленості між Росією та США про припинення бойових дій на нинішній лінії фронту, Україна залишиться під загрозою подальшої агресії з боку окупантів. Про це свідчать коментарі російських дипломатів і спостереження щодо реальних дій армії Росії на фронті.

Про це повідомляють аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

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Росія хоче перемир'я не заради кінця війни, а заради перегрупування

Російське медіа Moscow Times оприлюднило статтю, у якій йшлося, що російський дипломат зазначив, що майбутнє переговорного процесу залежатиме виключно від "ситуації на місці", а також "часу, терпіння та дотримання курсу". Ця риторика, як вважають аналітики, свідчить про те, що Росія розглядає перемир'я не як завершення війни, а як інструмент для здобуття тактичної переваги та збереження політичного тиску.

Навіть у випадку зупинки бойових дій на нинішній лінії фронту, Україна не матиме стратегічної переваги для надійного захисту від нового наступу. Зокрема, російські війська залишаються на відстані близько 25 км від Херсона, 20 км від Харкова, а також безпосередньо загрожують місту Запоріжжя.

Крім того, Росія вже збільшила використання бронетехніки та, ймовірно, розпочала довготривалу операцію із захоплення ключових українських укріплень на Донеччині. Це, ймовірно, і є частиною ширшого плану — здобути максимальні територіальні надбання на сході та півдні України, зокрема в чотирьох областях, які Кремль офіційно вважає "своїми".

У випадку досягнення домовленості про перемир’я з умовами обмеження західної військової допомоги Україні, Москва отримає час для перегрупування та нарощування наступального потенціалу. Водночас, як припускають аналітики, Кремль може тимчасово відмовитися від частини своїх територіальних вимог, щоб натомість домогтися інших поступок — наприклад, впливу на внутрішньоукраїнську політику, зменшення армії або встановлення проросійського курсу в Києві. Такий сценарій дозволив би Росії не завершити війну, а перевести її у фазу стратегічного очікування, використовуючи паузу для підготовки нового удару.

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", яке по факту так і не працювало — військові розповіли про масовані обстріли та штурми з боку росіян.

Тим часом у Дональда Трампа очікують реакції України на запропонований ним "остаточний мирнний план", де Росія отримає окуповані території й не тільки.