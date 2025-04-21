Прикордонники не відчули обіцяного РФ режиму тиші — Демченко

Працівник ДПСУ. Фото: Державна прикордонна служба

Попри заявлений Росією на Великдень так званий "режим припинення вогню", російські війська продовжували активно обстрілювати прикордонні райони України та здійснювали штурмові дії. РФ лише імітувала прагнення до перемир’я.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

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Імітація перемир'я

За словами Демченка, Росія лише імітувала прагнення до перемир’я, адже протягом усього періоду "режиму тиші", що мав тривати близько 30 годин, ворог не припиняв агресії на прикордонні Сумської, Харківської та частково Чернігівської областей.

"Ворог продовжував бити ствольною артилерією, РСЗВ, використовував також і безпілотники (це і скиди, і FPV дрони). Можливо, ворог менше атакував Чернігівщину, але якщо прив’язуватися до всієї протяжності кордону з РФ в межах цих трьох областей, то ніякого режиму припинення вогню з боку Росії ми не спостерігали", — сказав він.

Особливо інтенсивними були обстріли на тих напрямках, де дислокуються підрозділи ДПСУ. За словами речника, на окремих напрямках ворог намагався проводити штурмові дії на ділянках, де несуть службу прикордонні підрозділи.

"Це були не провокації, а цілеспрямовані штурмові дії, які ворог продовжував здійснювати. Хай це окремі напрямки, але, якщо говорити про припинення вогню, то фіксувалися не лише обстріли, а й атаки на позиції наших воїнів", — підсумував Демченко.

Раніше у Кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про ймовірність укладення мирної угоди між Україною та Росією вже цього тижня.

Водночас спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією.