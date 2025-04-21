Пограничники не почувствовали обещанного РФ режима тишины — Демченко

Работник ГПСУ. Фото: Государственная пограничная служба

Несмотря на заявленный Россией на Пасху так называемый "режим прекращения огня", российские войска продолжали активно обстреливать приграничные районы Украины и осуществляли штурмовые действия. РФ лишь имитировала стремление к перемирию.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Реклама

Читайте также:

Имитация перемирия

По словам Демченко, Россия лишь имитировала стремление к перемирию, ведь в течение всего периода "режима тишины", который должен был длиться около 30 часов, враг не прекращал агрессию на границе Сумской, Харьковской и частично Черниговской областей.

"Враг продолжал бить ствольной артиллерией, РСЗО, использовал также и беспилотники (это и сбросы, и FPV дроны). Возможно, враг меньше атаковал Черниговщину, но если привязываться ко всей протяженности границы с РФ в пределах этих трех областей, то никакого режима прекращения огня со стороны России мы не наблюдали", — сказал он.

Особенно интенсивными были обстрелы на тех направлениях, где дислоцируются подразделения ГПСУ. По словам спикера, на отдельных направлениях враг пытался проводить штурмовые действия на участках, где несут службу пограничные подразделения.

"Это были не провокации, а целенаправленные штурмовые действия, которые враг продолжал осуществлять. Пусть это отдельные направления, но, если говорить о прекращении огня, то фиксировались не только обстрелы, но и атаки на позиции наших воинов", — подытожил Демченко.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о вероятности заключения мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе.

В то же время спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.