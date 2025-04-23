Россия готовит новую агрессию под прикрытием перемирия — аналитика ISW

Руины домов в Марьинке в Донецкой области. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В случае достижения временной договоренности между Россией и США о прекращении боевых действий на нынешней линии фронта Украина останется под угрозой дальнейшей агрессии со стороны оккупантов. Об этом свидетельствуют комментарии российских дипломатов и наблюдения относительно реальных действий армии России на фронте.

Об этом сообщают аналитики Института исследования войны (ISW).

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Россия хочет перемирия не ради конца войны, а ради перегруппировки

Российское медиа Moscow Times обнародовало статью, в которой говорилось, что российский дипломат отметил, что будущее переговорного процесса будет зависеть исключительно от "ситуации на месте", а также "времени, терпения и соблюдения курса". Эта риторика, как считают аналитики, свидетельствует о том, что Россия рассматривает перемирие не как завершение войны, а как инструмент для получения тактического преимущества и сохранения политического давления.

Даже в случае остановки боевых действий на нынешней линии фронта Украина не будет иметь стратегического преимущества для надежной защиты от нового наступления. В частности, российские войска остаются на расстоянии около 25 км от Херсона, 20 км от Харькова, а также непосредственно угрожают городу Запорожье.

Кроме того, Россия уже увеличила использование бронетехники и, вероятно, начала долговременную операцию по захвату ключевых украинских укреплений в Донецкой области. Это, вероятно, и является частью более широкого плана — получить максимальные территориальные приобретения на востоке и юге Украины, в частности в четырех областях, которые Кремль официально считает "своими".

В случае достижения договоренности о перемирии с условиями ограничения западной военной помощи Украине Москва получит время для перегруппировки и наращивания наступательного потенциала. В то же время, как предполагают аналитики, Кремль может временно отказаться от части своих территориальных требований, чтобы взамен добиться других уступок — например, влияния на внутриукраинскую политику, уменьшения армии или установления пророссийского курса в Киеве. Такой сценарий позволил бы России не завершить войну, а перевести ее в фазу стратегического ожидания, используя паузу для подготовки нового удара.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое по факту так и не работало — военные рассказали о массированных обстрелах и штурмах со стороны россиян.

Тем временем у Дональда Трампа ожидают реакции Украины на предложенный им "окончательный мирный план", где Россия получит оккупированные территории и не только.