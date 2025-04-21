"Великоднє перемир'я" - військовий розповів, чи діяло затишшя на фронті

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Військовий, фронтмен гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк розповів, чи було затишшя на фронті під час так званого "Великоднього перемир’я". Зазначимо, що у суботу, 19 квітня, російський диктатор Путін оголосив так зване "Великоднє перемир'я", яке мало тривати до 00:00 21 квітня.

Про те, чи було затишшя на фронті на Великдень, Сергій Василюк розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 квітня.

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Військовослужбовець Сергій Василюк наголосив, що жодного "Великоднього перемирʼя" на фронті не було.

Зокрема, він зазначив, що вірити російському окупанту — це не поважати себе. За його словами, ніякого затишшя на Великдень не було.

"Вірити окупанту — це не поважати себе. Можливо, по цивільних територіях було менше обстрілів. Хоча мені доповідали, що була одна повітряна тривога у Києві на Великодні свята. У нас на фронті все звично, все в робочому настрої. Працюємо. Головне, що хлопці вмотивовані, трошки втомлені, але працюємо і б'ємо ворога. Ворог не зупиняється", — розповів воїн ЗСУ.

Зазначимо, що глава держави Володимир Зеленський повідомив про доповідь головком ЗСУ на опівніч 20 квітня, в якій зафіксована кількість та напрямки атак РФ під час так званого "Великоднього перемир'я".

Так, президент України поінформував, що російські загарбники майже три тисячі разів порушили режим тиші.

За інформацією президента, загальна кількість порушень армією РФ своєї ж обіцянки тиші за цю добу становить 2935 разів. Найбільше обстрілів і штурмових дій зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.

Зауважимо, що під час так званого "Великоднього перемир'я", яке оголосив російський диктатор Путін, окупанти обстрілювали Харківську область.

Нагадаємо, що 21 квітня на світанку росіяни дронами атакували Черкаську область — є руйнування.