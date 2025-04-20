Україна пропонує РФ встановити режим "тиші" - що він передбачає

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 квітня, заслухав ще одну доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. За його словами, майже на всіх напрямках фронту РФ не дотрималася так званого "Великоднього перемир'я".

Про це український лідер написав у Telegram.

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Ситуація на фронті станом на вечір 20 квітня

Станом на 21:00 росіяни понад 2000 разів порушили так зване "припинення вогню", про яке заявляв президент РФ Володимир Путін.

На фронті зафіксовано 67 штурмів проти позицій ЗСУ на різних напрямках, найбільше — на Покровському. Загалом РФ здійснила 1355 обстріли, з яких 713 з важкого озброєння та 673 — із застосуванням FPV-дронів.

"Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб", — наголосив Зеленський.

Пропозиція щодо встановлення "тиші"

Водночас він зауважив, що сьогодні не було повітряних тривог по областях. На його думку, це формат "тиші", який досягнутий та його найлегше продовжити. Україна пропонує Росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 днів із можливістю продовження.

"Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, за словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, забезпечити режим "тиші" на фронті за теперішніх умов неможливо.

Крім того, у Кремлі заявили, що Путін не давав наказу продовжити так зване "Великоднє перемир'я".