Путін не віддавав наказу продовжити "перемир'я", — Пєсков

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін не давав команди щодо продовження так званого Великоднього "перемир'я". Тимчасове припинення вогню в цей день очільник Кремля пообіцяв вчора.

Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 20 квітня.

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"Путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я", — зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Що відомо про перемир'я на Великдень

Вчора увечері Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

За його словами, він нібито віддав наказ про припинення всіх бойових дій. Натомість Президент України Володимир Зеленський відповів згодою на цю ініціативу, зазначивши, що ЗСУ діятимуть дзеркально до дій РФ.

Попри обіцянки Кремля, штурми та зіткнення на фронті тривають, але кількість обстрілів міст зменшилася.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що від початку доби росіяни здійснили 46 штурмів на фронті, порушивши обіцяне Великоднє "перемир'я".

А за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, противник хоче перегрупуватися, використовуючи так зване "перемир'я".