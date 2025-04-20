Путин не отдавал приказ продлить "перемирие", - Песков

В Кремле ответили, продлил ли Путин Пасхальное "перемирие"
Президент России Владимир Путин не давал команды о продлении так называемого Пасхального "перемирия". Временное прекращение огня в этот день глава Кремля пообещал вчера.
Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 20 апреля.
Пасхальное перемирие с РФ
"Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия", — отметил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Что известно о перемирии на Пасху
Вчера вечером Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
По его словам, он якобы отдал приказ о прекращении всех боевых действий. Взамен Президент Украины Владимир Зеленский ответил согласием на эту инициативу, отметив, что ВСУ будут действовать зеркально к действиям РФ.
Несмотря на обещания Кремля, штурмы и столкновения на фронте продолжаются, но количество обстрелов городов уменьшилось.
Напомним, Зеленский сообщил, что с начала суток россияне совершили 46 штурмов на фронте, нарушив обещанное Пасхальное "перемирие".
А по словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, противник хочет перегруппироваться, используя так называемое "перемирие".
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