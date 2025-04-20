Путин не отдавал приказ продлить "перемирие", - Песков

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин не давал команды о продлении так называемого Пасхального "перемирия". Временное прекращение огня в этот день глава Кремля пообещал вчера.

Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 20 апреля.

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"Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия", — отметил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Что известно о перемирии на Пасху

Вчера вечером Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По его словам, он якобы отдал приказ о прекращении всех боевых действий. Взамен Президент Украины Владимир Зеленский ответил согласием на эту инициативу, отметив, что ВСУ будут действовать зеркально к действиям РФ.

Несмотря на обещания Кремля, штурмы и столкновения на фронте продолжаются, но количество обстрелов городов уменьшилось.

Напомним, Зеленский сообщил, что с начала суток россияне совершили 46 штурмов на фронте, нарушив обещанное Пасхальное "перемирие".

А по словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, противник хочет перегруппироваться, используя так называемое "перемирие".