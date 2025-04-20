У ЗСУ прокоментували великоднє перемир’я Путіна

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Фото: скриншот

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов висловився про перемирʼя, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін 19 квітня. За його словами, ймовірно, противник хоче перегрупуватися.

Про це Віктор Трегубов сказав в ефірі "5 каналу" у неділю, 20 квітня.

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Великоднє перемирʼя

"Зараз ми можемо казати про лише якусь симуляцію перемирʼя, лише про якесь часткове зниження обстрілів на деяких напрямках, але будемо чесні, скоріше за все противник візьме цю паузу невеличку для того, щоб провести перегрупування і потім навалитися з новою силою", — зазначив Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" каже, що наразі російські окупанти йдуть на Покровськ. Крім того, противник проводить штурмові дії на декількох напрямках. Трегубов додав, що це перемирʼя — виключно дипломатична мішура.

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив про великоднє перемирʼя до 21 квітня, однак згодом ворог запустив ударні дрони.

А зранку 20 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільш активні дії окупанти проводять на Покровському та Сіверському напрямках.