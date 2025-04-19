Путін 19 квітня оголосив великоднє перемир'я — що кажуть в Україні

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін у суботу, 19 квітня, оголосив великоднє перемирʼя. В Україні вже відреагували на його заяву.

На заяву Путіна відреагував керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у Telegram.

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"Перемирʼя" Путіна

Російський диктатор заявив, що його війська зупиняють всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

А в Міноборони РФ заявили, що "перемирʼя" буде дотримуватися окупантами, якщо Україна погодиться на ініціативу.

Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Перша реакція України

Коваленко поставив запитання росіянам:

"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня?".

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Як окупанти "припинили" бойові дії напередодні Великодня

Станом на 17:09 повітряну тривогу оголошено в Київській, Луганській, Донецькій та частині Харківської області, а на Нікопольщині існує загроза артобстрілу.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

"Ракетна небезпека, Київщина. В небі також присутній ворожий дрон", — наголосив Коваленко.

У Повітряних силах ЗСУ також повідомляли про ракетну небезпеку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Варто зазначити, що російські окупанти неодноразово атакували Україну напередодні Великодня. Зокрема, у Вербну неділю, 13 квітня, ворог завдав ракетного удару по Сумах, внаслідок чого загинуло 35 людей. А 18 квітня загарбники атакували Харків "Іскандерами", поранивши 113 людей.

Крім того, вчора у Кремлі повідомили про закінчення мораторію на удари по енергетиці, хоча офіційно він триває з 25 березня. Згодом противник вдарив по енергетичній інфраструктурі Сумщини.

Нагадаємо, 17 квітня український лідер Володимир Зеленський повідомив, що на Великдень існує загроза російських обстрілів.

А у ніч проти 19 квітня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.