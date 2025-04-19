Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие — что говорят в Украине

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин в субботу, 19 апреля, объявил пасхальное перемирие. В Украине уже отреагировали на его заявление.

На заявление Путина отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram.

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"Перемирие" Путина

Российский диктатор заявил, что его войска останавливают все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

А в Минобороны РФ заявили, что "перемирие" будет соблюдаться оккупантами, если Украина согласится на инициативу.

Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Первая реакция Украины

Коваленко задал вопрос россиянам:

"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта?".

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Как оккупанты "прекратили" боевые действия накануне Пасхи

По состоянию на 17:09 воздушная тревога объявлена в Киевской, Луганской, Донецкой и части Харьковской области, а на Никопольщине существует угроза артобстрела.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

"Ракетная опасность, Киевская область. В небе также присутствует вражеский дрон", — подчеркнул Коваленко.

В Воздушных силах ВСУ также сообщали о ракетной опасности.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Стоит отметить, что российские оккупанты неоднократно атаковали Украину накануне Пасхи. В частности, в Вербное воскресенье, 13 апреля, враг нанес ракетный удар по Сумах, в результате чего погибли 35 человек. А 18 апреля захватчики атаковали Харьков "Искандерами", ранив 113 человек.

Кроме того, вчера в Кремле сообщили об окончании моратория на удары по энергетике, хотя официально он длится с 25 марта. Впоследствии противник ударил по энергетической инфраструктуре Сумщины.

Напомним, 17 апреля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на Пасху существует угроза российских обстрелов.

А в ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.