Обстріли України на Великдень — Зеленський попередив про загрозу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський попередив, що на Великдень можливі удари Росії по українських містах, зокрема, енергетиці. Україна робить все для того, аби захищатися.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з українськими енергетиками у четвер, 17 квітня.

Реклама

Читайте також:

Загроза російських ударів на Великдень

Зеленський розповів, що вже третю зиму під час повномасштабної війни нам вдалося обійтися без блекауту. Попри всі складнощі Україна зберегла свою енергосистему.

"Це надзвичайно важливе досягнення нашого народу, саме народу. Багатьох людей, які захищають енергооб’єкти, відновлюють їх після ударів, ремонтують — і навіть під обстрілами, — будують те, що треба для захисту, забезпечують роботу електростанцій, мереж — усієї нашої енергетики. Сотні тисяч українців постаралися, щоб Україна не втратила енергетику", — наголосив президент.

Водночас він наголосив, що це не означає, що загрози вже немає. За даними українських спецслужб та розвідки, можливі нові удари напередодні Великодня і після нього.

Глава держави відзначив, що будемо й надалі захищати свою країну та енергетику, але цей захист забезпечують не лише системи ППО та військові, а й енергетики. Тому, Зеленський подякував робітникам та відзначив їх державними нагородами.

Нагадаємо, раніше про загрозу обстрілів на Великдень Україну попереджала Литва. У МЗС висловились з приводу цього.

Крім того, Георгій Тихий повідомив, що за попередню добу Росія здійснила три порушення енергетичного перемир'я. Це трапилося у трьох українських областях.