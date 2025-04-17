Обстрелы Украины на Пасху — Зеленский предупредил об угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предупредил, что на Пасху возможны удары России по украинским городам, в частности, энергетике. Украина делает все для того, чтобы защищаться.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с украинскими энергетиками в четверг, 17 апреля.

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Зеленский рассказал, что уже третью зиму во время полномасштабной войны нам удалось обойтись без блэкаута. Несмотря на все сложности Украина сохранила свою энергосистему.

"Это очень важное достижение нашего народа, именно народа. Многих людей, которые защищают энергообъекты, восстанавливают их после ударов, ремонтируют — и даже под обстрелами, — строят то, что надо для защиты, обеспечивают работу электростанций, сетей — всей нашей энергетики. Сотни тысяч украинцев постарались, чтобы Украина не потеряла энергетику", — подчеркнул президент.

В то же время он подчеркнул, что это не означает, что угрозы уже нет. По данным украинских спецслужб и разведки, возможны новые удары накануне Пасхи и после нее.

Глава государства отметил, что будем и в дальнейшем защищать свою страну и энергетику, но эту защиту обеспечивают не только системы ПВО и военные, но и энергетики. Поэтому, Зеленский поблагодарил рабочих и отметил их государственными наградами.

Напомним, ранее об угрозе обстрелов на Пасху Украину предупреждала Литва. В МИД высказались по поводу этого.

Кроме того, Георгий Тихий сообщил, что за предыдущие сутки Россия осуществила три нарушения энергетического перемирия. Это случилось в трех украинских областях.