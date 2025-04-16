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За добу РФ здійснила три порушення енергетичного перемир'я, — МЗС

16 квітня 2025 17:52
Карина Приходько - Редактор
Енергетичне перемир'я — за добу РФ здійснила три порушення
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

За останню добу зафіксовано три порушення енергетичного перемирʼя з боку Росії. Це трапилося у Миколаївській, Херсонській та Полтавській областях.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент Новини.LIVE. 

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Тихий уточнив, що одне із порушень сталося в Миколаївській області — пошкоджений трансформатор. Інше — в околицях Херсона, а третє — на Полтавщині, де уразили лінію електропередач.

За його словами, всього за час цього "енергетичного перемирʼя" Росія знехтувала ним близько 30 разів.

Нагадаємо, між Україною та РФ триває енергетичне перемир'я, тобто припинення ударів по енергетиці. 

Росія неодноразово звинувачувала у недотриманні перемир'я Україну. Однак у Генштабі відповіли, що так Москва намагається відвернути увагу від своїх злочинів. 

Крім того, 4 квітня вперше про порушення перемир'я між РФ та Україною заговорив Марко Рубіо. Він заявив, що попри недотримання умов мир все ж наближається.

МЗС обстріли перемир'я війна в Україні енергетика Росія
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