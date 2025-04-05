Порушення перемир'я — Генштаб ЗСУ прокоментував звинувачення

Пожежа на об'єкті інфраструктури. Фото ілюстративне: ОП

Росіяни вкотре звинувачують українську сторону у порушенні домовленостей про припинення ударів по енергетиці. Такими заявами ворог намагається змістити фокус уваги з власних злочинів, які він вчиняє проти мирних українців.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ в суботу, 5 квітня.

Реклама

Читайте також:

Генштаб про звинувачення в порушенні домовленостей

У Генштабі зазначають, що росіяни поширили нову дезінформацію про те, що начеб то Україна завдала атак по російській енергетичній інфраструктурі протягом доби, 4 квітня. У Генеральному штабі наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Насправді Сили оборони України здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Натомість саме російські загарбники продовжують демонструвати свою божевільну сутність, цинічно ігноруючи будь-які домовленості та здійснюючи безжальні атаки проти української цивільної інфраструктури та звичайних міст і сіл", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Цинічні атаки росіян по Україні

Як додають у Генштабі, 4 квітня російські терористи вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

"Ця варварська атака розрахована на максимальне ураження площі та великої кількості людей, призвела до загибелі 9 невинних дітей та 9 дорослих. Ще 38 людей отримали тяжкі поранення. Загальна кількість поранених — 62 особи, з них 12 дітей", — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу російська армія:

атакувала Україну 92 ударними БпЛА типу "Shahed",

скинула 171 керовану авіаційну бомбу,

6353 рази застосовувала артилерію.

Через атаки росіян пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури більш ніж дев'яти областях.

"Військове відомство держави-терориста вкотре вдається до брехливих звинувачень, намагаючись перекласти на Україну власну відповідальність за затягування війни та загибель людей", — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, у поліції показали перші кадри з місця удару по Кривому Розі 4 квітня. Внаслідок атаки загинули 18 людей, з них — дев'ятеро дітей.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, скільки цілей росіян було уражено за допомогою безпілотників у березні.