Нарушение перемирия — Генштаб ВСУ прокомментировал обвинения

Пожар на объекте инфраструктуры. Фото иллюстративное: ОП

Россияне в очередной раз обвиняют украинскую сторону в нарушении договоренностей о прекращении ударов по энергетике. Такими заявлениями враг пытается сместить фокус внимания с собственных преступлений, которые он совершает против мирных украинцев.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ в субботу, 5 апреля.

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В Генштабе отмечают, что россияне распространили новую дезинформацию о том, что якобы Украина нанесла атаки по российской энергетической инфраструктуре в течение суток, 4 апреля. В Генеральном штабе отмечают, что эта информация не соответствует действительности.

"На самом деле Силы обороны Украины осуществляют огневое поражение исключительно по военным целям российской оккупационной армии. Зато именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою безумную сущность, цинично игнорируя любые договоренности и осуществляя безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Циничные атаки россиян по Украине

Как добавляют в Генштабе, 4 апреля российские террористы совершили очередное военное преступление. Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

"Эта варварская атака рассчитана на максимальное поражение площади и большого количества людей, привела к гибели 9 невинных детей и 9 взрослых. Еще 38 человек получили тяжелые ранения. Общее количество раненых — 62 человека, из них 12 детей", — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки российская армия:

атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа Shahed,

сбросила 171 управляемую авиационную бомбу,

6 353 раза применяла артиллерию.

Из-за атак россиян повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры более чем девяти областях.

"Военное ведомство государства-террориста в очередной раз прибегает к лживым обвинениям, пытаясь переложить на Украину собственную ответственность за затягивание войны и гибель людей", — отмечают в Генштабе.

Напомним, в полиции показали первые кадры с места удара по Кривому Рогу 4 апреля. В результате атаки погибли 18 человек, из них — девять детей.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько целей россиян было поражено с помощью беспилотников в марте.