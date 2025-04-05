У Генштабі назвали фейком заяви РФ щодо удару по Кривому Рогу

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська у п'ятницю, 4 квітня, завдали удару балістичною ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули 18 людей. У Росії заявили, що удар відбувся по нібито "скупченню військових ЗСУ".

На це відреагувала пресслужба Генштабу у Facebook у суботу, 5 квітня.

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За даними Генштабу, ворог вдарив по місту балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, яка розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

А тепер міноборони Росії намагається прикрити цей воєнний злочин брехнею про удар по нібито "місцю проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами".

"Заявляємо, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик", — наголосили у Генштабі.

Таким чином ворог вчергове демонструє, що не планує припиняти вогонь в Україні та хоче продовжити війну на знищення.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, в Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетної атаки. Наразі відомо про 19 загиблих, серед яких шестеро — діти.

Також ворог повторно атакував місто безпілотниками, внаслідок чого загинула 56-річна жінка та поранено семеро людей.