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В Генштабе опровергли слова РФ об "ударе по ВСУ в Кривом Роге"

5 апреля 2025 09:06
Евгения Брюховецкая - редактор
В Генштабе назвали фейком заявления РФ об ударе по Кривому Рогу
Последствия атаки. Фото: Telegram/Сергей Лысак
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в пятницу, 4 апреля, нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате чего погибли 18 человек. В России заявили, что удар произошел по якобы "скоплению военных ВСУ".

На это отреагировала пресс-служба Генштаба в Facebook в субботу, 5 апреля.

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По данным Генштаба, враг ударил по городу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью, которая рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей.

А теперь минобороны России пытается прикрыть это военное преступление ложью об ударе по якобы "месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами".

"Заявляем, что Россия снова распространяет ложную информацию. Ракета поразила жилой массив и детскую площадку", — отметили в Генштабе.

Таким образом враг в очередной раз демонстрирует, что не планирует прекращать огонь в Украине и хочет продолжить войну на уничтожение.

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Скриншот поста Генштаба

Напомним, в Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетной атаки. Известно о 19 погибших, среди которых шестеро — дети.

Также враг повторно атаковал город беспилотниками, в результате чего погибла 56-летняя женщина и ранены семь человек.

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