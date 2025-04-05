В Генштабе назвали фейком заявления РФ об ударе по Кривому Рогу

В Генштабе опровергли слова РФ об "ударе по ВСУ в Кривом Роге"
Российские войска в пятницу, 4 апреля, нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате чего погибли 18 человек. В России заявили, что удар произошел по якобы "скоплению военных ВСУ".
На это отреагировала пресс-служба Генштаба в Facebook в субботу, 5 апреля.
Атака на Кривой Рог 4 апреля
По данным Генштаба, враг ударил по городу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью, которая рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей.
А теперь минобороны России пытается прикрыть это военное преступление ложью об ударе по якобы "месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами".
"Заявляем, что Россия снова распространяет ложную информацию. Ракета поразила жилой массив и детскую площадку", — отметили в Генштабе.
Таким образом враг в очередной раз демонстрирует, что не планирует прекращать огонь в Украине и хочет продолжить войну на уничтожение.
Напомним, в Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетной атаки. Известно о 19 погибших, среди которых шестеро — дети.
Также враг повторно атаковал город беспилотниками, в результате чего погибла 56-летняя женщина и ранены семь человек.
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