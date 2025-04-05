На цей момент стало відомо, що серед 18 загиблих у Кривому Розі дев'ять дітей, повідомив Вілкул

Наслідки удару РФ по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

За останніми даними, в наслідок цинічної ракетної атаки по Кривому Рогу у місті на цей момент зафіксовано 18 загиблих, серед яких 9 дітей. Водночас місто додатково окупанти атакували за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомив ВО міського голови Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: Скриншот

За його даними, окрім загиблих ще 56 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Після балістичної атаки росіяни через деякий час вдарили по Кривому Рогу дронами-камікадзе. Вілкул повідомив, що у місті в деяких місцях почались пожежі та ДСНС займається ліквідацією наслідків атаки.

Повідомлення про атаку Шахедами. Фото: Скриншот

Версія окупантів

Заява Міноборони РФ. Фото: Скриншот

Міноборони РФ заявило, що завдало "високоточний фугасний удар ракетою" по місцю, де проводилась нарада українських командирів із західними інструкторами. Зустріч нібито відбувалась в одному з ресторанів міста.

Окупанти відзвітували, що внаслідок удару втрати ЗСУ становлять 85 військових, а також 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, під час обстрілу Кривого Рогу 4 квітня росіяни балістикою поцілили по центру житлового мікрорайону. Окупанти вдарили поблизу дитячого майданчика.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Кривого Рогу. Він зазначив, що світ має зупинити Росію, яка нищить мирних людей.