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Удар балістикою по Кривому Розі — відомо про 12 загиблих

4 квітня 2025 19:28
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — скільки людей загинуло
Рятувальник працює на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни ввечері 4 квітня вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону у Кривому Розі. Наразі вже відомо про 12 загиблих, понад 50 людей постраждали.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Наслідки атаки по Кривому Розі

Як зазначив Вілкул, росіяни вдарили по Кривому Розі балістикою. Станом на зараз вже відомо, що загинули 12 людей, понад пів сотні мешканців міста постраждали.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 квітня
Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що через обстріл у місті сталися пожежі. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок. Він також повідомив, що серед загиблих є двоє дітей.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 квітня
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Кривому Розі ввечері 4 квітня. Близько 18:55 окупанти атакували місто балістикою.

Також раніше ми повідомляли про те, що вдень 4 квітня росіяни атакували вокзал у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу БпЛА є значні пошкодження будівлі.

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