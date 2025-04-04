Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — скільки людей загинуло

Рятувальник працює на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни ввечері 4 квітня вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону у Кривому Розі. Наразі вже відомо про 12 загиблих, понад 50 людей постраждали.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Як зазначив Вілкул, росіяни вдарили по Кривому Розі балістикою. Станом на зараз вже відомо, що загинули 12 людей, понад пів сотні мешканців міста постраждали.

Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що через обстріл у місті сталися пожежі. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок. Він також повідомив, що серед загиблих є двоє дітей.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Кривому Розі ввечері 4 квітня. Близько 18:55 окупанти атакували місто балістикою.

Також раніше ми повідомляли про те, що вдень 4 квітня росіяни атакували вокзал у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу БпЛА є значні пошкодження будівлі.