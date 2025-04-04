Наслідки атаки РФ на вокзал у Чернігівській області. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Сьогодні, 4 квітня, російські окупанти безпілотниками атакували вокзал у Чернігівській області. Внаслідок ворожого обстрілу є значні пошкодження будівлі.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

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Наслідки атаки РФ на вокзал у Чернігівській області. Фото: В’ячеслав Чаус/Telegram

Росіяни атакували вокзал на Чернігівщині — наслідки

Сьогодні російські війська завдали дронами удару по вокзалу Семенівки в Чернігівській області. Внаслідок прямого влучання в приміщення вокзалу після нічного обстрілу був пошкоджений дах будівлі та вибиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

"Росіяни знову атакували Семенівську громаду ударними безпілотниками. Пошкоджена транспортна та цивільна інфраструктура. Є руйнування у місті Семенівці. Попередньо, люди не постраждали", — повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Також він додав, що протягом минулої доби під ударом перебували 3 райони Чернігівської області. В регіоні пролунало 75 вибухів у 20 населених пунктах.

Наслідки атаки РФ на вокзал у Чернігівській області. Фото: В’ячеслав Чаус/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні вночі війська РФ дронами атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні мешканці міста.

Загалом у ніч на 4 квітня окупанти випустили по території України 78 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів.