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РФ обстріляла залізничний вокзал на Чернігівщині — фото

4 квітня 2025 12:16
Євтушенко Аліна - редактор
Росіяни атакували вокзал на Чернігівщині
Наслідки атаки РФ на вокзал у Чернігівській області. Фото: Укрзалізниця/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

Сьогодні, 4 квітня, російські окупанти безпілотниками атакували вокзал у Чернігівській області. Внаслідок ворожого обстрілу є значні пошкодження будівлі.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

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Наслідки атаки РФ на вокзал у Чернігівській області. Фото: В’ячеслав Чаус/Telegram

Росіяни атакували вокзал на Чернігівщині — наслідки

Сьогодні російські війська завдали дронами удару по вокзалу Семенівки в Чернігівській області. Внаслідок прямого влучання в приміщення вокзалу після нічного обстрілу був пошкоджений дах будівлі та вибиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав. 

"Росіяни знову атакували Семенівську громаду ударними безпілотниками. Пошкоджена транспортна та цивільна інфраструктура. Є руйнування у місті Семенівці. Попередньо, люди не постраждали", — повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Також він додав, що протягом минулої доби під ударом перебували 3 райони Чернігівської області. В регіоні пролунало 75 вибухів у 20 населених пунктах.

Атака Чернігівська область
Наслідки атаки РФ на вокзал у Чернігівській області. Фото: В’ячеслав Чаус/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні вночі війська РФ дронами атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні мешканці міста.

Загалом у ніч на 4 квітня окупанти випустили по території України 78 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів.

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