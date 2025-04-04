РФ обстреляла железнодорожный вокзал на Черниговщине — фото
Сегодня, 4 апреля, российские оккупанты беспилотниками атаковали вокзал в Черниговской области. В результате вражеского обстрела есть значительные повреждения здания.
Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".
Россияне атаковали вокзал на Черниговщине — последствия
Сегодня российские войска нанесли дронами удар по вокзалу Семеновки в Черниговской области. В результате прямого попадания в помещение вокзала после ничего обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна. К счастью, никто не пострадал.
"Россияне снова атаковали Семеновскую громаду ударными беспилотниками. Повреждена транспортная и гражданская инфраструктура. Есть разрушения в городе Семеновка. Предварительно, люди не пострадали", — сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Также он добавил, что за прошедшие сутки под ударом находились 3 района Черниговской области. В регионе прозвучало 75 взрывов в 20 населенных пунктах.
Напомним, что сегодня ночью войска РФ дронами атаковали Днепр, в результате чего пострадали мирные жители города.
Всего в ночь на 4 апреля оккупанты выпустили по территории Украины 78 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов.
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