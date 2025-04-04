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РФ обстріляла Україну БпЛА з чотирьох напрямків — звіт роботи ППО

4 квітня 2025 09:29
Євтушенко Аліна - редактор
Росіяни дронами атакували Україну — скільки цілей збила ППО
Українські захисники збивають російські дрони. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Євтушенко Аліна - редактор

У ніч на 4 квітня російські окупанти дронами атакували територію України. Однак українським захисникам вдалося знищити частину ворожих безпілотників. 

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ у п’ятницю, 4 квітня.

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Росіяни атакували Україну дронами 4 квітня 

У ніч на 4 квітня 2025 року (із 21:30 3 квітня) російські війська обстріляли Україну 78 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.

Цієї ночі ворог атакував міста України із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ. До відбиття повітряної атаки РФ було залучено: зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 8:30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. 

Крім того, 22  безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

Однак, на жаль, не минулося без наслідків. Відтак під час ворожого обстрілу постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

Атака БпЛА на Україну
Скриншот повідомлення ПС/Facebook

Нагадаємо, вночі 4 квітня окупанти дронами атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали мирні жителі міста.

Крім того, 3 квітня ввечері російська армія обстріляла Запоріжжя, внаслідок чого зайнялася пожежа, є постраждалі.

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