Росіяни дронами атакували Україну — скільки цілей збила ППО

РФ обстріляла Україну БпЛА з чотирьох напрямків — звіт роботи ППО
У ніч на 4 квітня російські окупанти дронами атакували територію України. Однак українським захисникам вдалося знищити частину ворожих безпілотників.
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ у п’ятницю, 4 квітня.
Росіяни атакували Україну дронами 4 квітня
У ніч на 4 квітня 2025 року (із 21:30 3 квітня) російські війська обстріляли Україну 78 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.
Цієї ночі ворог атакував міста України із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ. До відбиття повітряної атаки РФ було залучено: зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 8:30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.
Крім того, 22 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Однак, на жаль, не минулося без наслідків. Відтак під час ворожого обстрілу постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.
Нагадаємо, вночі 4 квітня окупанти дронами атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали мирні жителі міста.
Крім того, 3 квітня ввечері російська армія обстріляла Запоріжжя, внаслідок чого зайнялася пожежа, є постраждалі.
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