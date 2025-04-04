РФ атакувала Дніпро — фото наслідків

Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: ДСНС

У ніч проти 4 квітня російські окупанти безпілотниками атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали цивільні мешканців. Сьогодні в ОВА показали наслідки ворожого обстрілу Дніпра.

Відповідні кадри опублікували очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: Сергій Лисак

Наслідки атаки РФ на Дніпро

Уночі 4 квітня російські окупанти безпілотниками масовано атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали троє людей — жінки 20 та 66 років, а також 60-річний чоловік. Лікарі надали їм усю необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілу сталися пожежі. Відтак, пошкоджені 2 адмінбудівлі, інфраструктура, приватний та гостьові будинки, 2 авто, господарська споруда, альтанка, будівля, що не експлуатувалася, лінія електропередачі та газогін.

Крім того, Нікопольський район окупанти атакували артилерією, обстрілювали з РСЗВ "Град" та цілили безпілотниками.

Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: Сергій Лисак

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: ДСНС

Під ударами опинився райцентр, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені 3 приватні будинки, 5 господарських споруд, лінії електропередачі та газогін. В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

В області працювали українські сили ППО. Уночі захисники неба знищили 13 російських дронів.

Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: Микола Лукашук

Раніше ми писали, що уночі 4 квітня росіяни масовано атакували Дніпро, внаслідок чого у місті спалахнули пожежі, є постраждалі.

Крім того, 3 квітня ввечері російські війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого зайнялася пожежа.