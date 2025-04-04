РФ атаковала Днепр - фото последствий

Последствия атаки РФ на Днепр. Фото: ГСЧС

В ночь на 4 апреля российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепр, в результате чего пострадали гражданские жители. Сегодня в ОВА показали последствия вражеского обстрела Днепра.

Соответствующие кадры опубликовали глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Последствия атаки РФ на Днепр. Фото: Сергей Лысак

Последствия атаки РФ на Днепр

Ночью 4 апреля российские оккупанты беспилотниками массированно атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела в Днепре пострадали три человека — женщины 20 и 66 лет, а также 60-летний мужчина. Врачи оказали им всю необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки РФ на Днепр. Фото: Сергей Лысак

В результате обстрела произошли пожары. Следовательно, повреждены 2 админздания, инфраструктура, частный и гостевые дома, 2 авто, хозяйственная постройка, беседка, здание, которое не эксплуатировалось, линия электропередачи и газопровод.

Кроме того, Никопольский район оккупанты атаковали артиллерией, обстреливали из РСЗО "Град" и целились беспилотниками.

Последствия атаки РФ на Днепр. Фото: Сергей Лысак

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Днепр. Фото: ГСЧС

Под ударами оказался райцентр, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Повреждены 3 частных дома, 5 хозяйственных построек, линии электропередачи и газопровод. В других громадах области ночь прошла без обстрелов.

В области работали украинские силы ПВО. Ночью защитники неба уничтожили 13 российских дронов.

Последствия атаки РФ на Днепр. Фото: Николай Лукашук

Ранее мы писали, что ночью 4 апреля россияне массированно атаковали Днепр, в результате чего в городе вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Кроме того, 3 апреля вечером российские войска обстреляли Запорожье, в результате чего загорелся пожар.