Атака РФ на Запорізьку область — фото наслідків

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: ДСНС

У ніч проти 4 квітня російські загарбники безпілотниками атакували один із районів Запорізької області. У ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу.

Відповідні фото наслідків атаки РФ на Запоріжжя опублікувала пресслужба ДСНС у Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя — фото

Відтак, у ніч на 4 квітня російські війська атакували Запорізький район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік — лікарі надали йому допомогу.

За даними ДСНС, один із російських безпілотників спричинив пожежу магазину площею 100 кв.м. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено сусідні будинки та транспорт. На щастя, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники 3 квітня ввечері обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Також ми писали про те, що окупанти дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.