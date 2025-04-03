Через атаку РФ на Запоріжжя у місті виникла пожежа

Окупанти вдарили по Запоріжжю — яка ситуація в місті
Російські окупанти сьогодні ввечері знову атакували Запоріжжя. Зараз у міста виникла пожежа.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо на цей момент
За словами Федорова, після атаки по одній з громад області виникла пожежа в нежитловому приміщенні. За попередніми даними, ніхто не постраждав, а на місце пожежі вихали співробітники ДСНС.
Зараз фахівці разом з представниками ОВА встановлюють наслідки та серйозність ворожої атаки.
Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі пролунало декілька вибухів в різних районах міста. Місцева влада оголошувала повітряну тривогу та попереджала про роботу ППО.
Також раніше ми писали, що ввечері 3 квітня окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Через обстріл постраждали люди.
Також росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, вбивши чотирьох людей — Володимир Зеленський відреагував на атаку.
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