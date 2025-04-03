Через атаку РФ на Запоріжжя у місті виникла пожежа

Пожежники ДСНС гасять полум'я. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти сьогодні ввечері знову атакували Запоріжжя. Зараз у міста виникла пожежа.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Повідомлення від Івана Федорова. Фото: скриншот

За словами Федорова, після атаки по одній з громад області виникла пожежа в нежитловому приміщенні. За попередніми даними, ніхто не постраждав, а на місце пожежі вихали співробітники ДСНС.

Зараз фахівці разом з представниками ОВА встановлюють наслідки та серйозність ворожої атаки.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі пролунало декілька вибухів в різних районах міста. Місцева влада оголошувала повітряну тривогу та попереджала про роботу ППО.

Також раніше ми писали, що ввечері 3 квітня окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Через обстріл постраждали люди.

Також росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, вбивши чотирьох людей — Володимир Зеленський відреагував на атаку.