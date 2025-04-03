Из-за атаки РФ на Запорожье в городе возник пожар из-за атаки РФ на Запорожье

Пожарные ГСЧС гасят пламя. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты сегодня вечером снова атаковали Запорожье. Сейчас у города возник пожар.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно на данный момент

Сообщение от Ивана Федорова. Фото: скриншот

По словам Федорова, после атаки по одной из громад области возник пожар в нежилом помещении. По предварительным данным, никто не пострадал, а на место пожара выехали сотрудники ГСЧС.

Сейчас специалисты вместе с представителями ОВА устанавливают последствия и серьезность вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что в Запорожье прогремело несколько взрывов в разных районах города. Местные власти объявляли воздушную тревогу и предупреждали о работе ПВО.

Также ранее мы писали, что вечером 3 апреля оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками. Из-за обстрела пострадали люди.

Также россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, убив четырех человек — Владимир Зеленский отреагировал на атаку.