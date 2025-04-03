Из-за атаки РФ на Запорожье в городе возник пожар из-за атаки РФ на Запорожье

Оккупанты ударили по Запорожью — какая ситуация в городе
Российские оккупанты сегодня вечером снова атаковали Запорожье. Сейчас у города возник пожар.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно на данный момент
По словам Федорова, после атаки по одной из громад области возник пожар в нежилом помещении. По предварительным данным, никто не пострадал, а на место пожара выехали сотрудники ГСЧС.
Сейчас специалисты вместе с представителями ОВА устанавливают последствия и серьезность вражеской атаки.
Ранее сообщалось, что в Запорожье прогремело несколько взрывов в разных районах города. Местные власти объявляли воздушную тревогу и предупреждали о работе ПВО.
Также ранее мы писали, что вечером 3 апреля оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками. Из-за обстрела пострадали люди.
Также россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, убив четырех человек — Владимир Зеленский отреагировал на атаку.
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