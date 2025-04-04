Атака РФ на Запорожскую область - фото последствий

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: ГСЧС

В ночь на 4 апреля российские захватчики беспилотниками атаковали один из районов Запорожской области. В ГСЧС показали последствия вражеского обстрела.

Соответствующие фото последствий атаки РФ на Запорожье опубликовала пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: ГСЧС

Последствия атаки РФ на Запорожье — фото

Следовательно, в ночь на 4 апреля российские войска атаковали Запорожский район ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадал 63-летний мужчина — врачи оказали ему помощь.

По данным ГСЧС, один из российских беспилотников вызвал пожар магазина площадью 100 кв.м. Кроме того, взрывной волной были повреждены соседние дома и транспорт. К счастью, спасателям удалось ликвидировать пожар.

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что российские захватчики 3 апреля вечером обстреляли Запорожье, в результате чего загорелся пожар.

Также мы писали о том, что оккупанты дронами атаковали Харьков. Вследствие вражеского обстрела есть пострадавшие.