Россияне дронами атаковали Украину - сколько целей сбила ПВО

Украинские защитники сбивают российские дроны. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 апреля российские оккупанты дронами атаковали территорию Украины. Однако украинским защитникам удалось уничтожить часть вражеских беспилотников.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ в пятницу, 4 апреля.

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Россияне атаковали Украину дронами 4 апреля

В ночь на 4 апреля 2025 года (с 21:30 3 апреля) российские войска обстреляли Украину 78 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов.

Этой ночью враг атаковал города Украины с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ. К отражению воздушной атаки РФ были привлечены: зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

Кроме того, 22 беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Однако, к сожалению, не обошлось без последствий. Поэтому во время вражеского обстрела пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.

Скриншот сообщения ВС/Facebook

Напомним, ночью 4 апреля оккупанты дронами атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела пострадали мирные жители города.

Кроме того, 3 апреля вечером российская армия обстреляла Запорожье, в результате чего загорелся пожар, есть пострадавшие.