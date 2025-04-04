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Удар баллистикой по Кривому Рогу — известно о 12 погибших

4 апреля 2025 19:28
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Кривого Рога 4 апреля — сколько людей погибло
Спасатель работает на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС
Ольга Антоновская - редактор

Россияне вечером 4 апреля ударили баллистической ракетой по центру жилого микрорайона в Кривом Роге. Сейчас уже известно о 12 погибших, более 50 человек пострадали.

Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

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Как отметил Вилкул, россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой. По состоянию на сейчас уже известно, что погибли 12 человек, более полусотни жителей города пострадали.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 квітня
Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что из-за обстрела в городе произошли пожары. Зафиксированы повреждения многоэтажек. Он также сообщил, что среди погибших есть двое детей.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 квітня
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы прогремели в Кривом Роге вечером 4 апреля. Около 18:55 оккупанты атаковали город баллистикой.

Также ранее мы сообщали о том, что днем 4 апреля россияне атаковали вокзал в Черниговской области. В результате обстрела БпЛА есть значительные повреждения здания.

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