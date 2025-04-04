Обстрел Кривого Рога 4 апреля — сколько людей погибло

Спасатель работает на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне вечером 4 апреля ударили баллистической ракетой по центру жилого микрорайона в Кривом Роге. Сейчас уже известно о 12 погибших, более 50 человек пострадали.

Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

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Последствия атаки по Кривому Рогу

Как отметил Вилкул, россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой. По состоянию на сейчас уже известно, что погибли 12 человек, более полусотни жителей города пострадали.

Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что из-за обстрела в городе произошли пожары. Зафиксированы повреждения многоэтажек. Он также сообщил, что среди погибших есть двое детей.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы прогремели в Кривом Роге вечером 4 апреля. Около 18:55 оккупанты атаковали город баллистикой.

Также ранее мы сообщали о том, что днем 4 апреля россияне атаковали вокзал в Черниговской области. В результате обстрела БпЛА есть значительные повреждения здания.