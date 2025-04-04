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Росіяни атакували Кривий Ріг — що відомо

4 квітня 2025 19:00
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — що відомо про атаку на місто
Дим від вибуху здіймається над містом. Фото: Мілітарний
Ольга Антоновська - редактор

Ввечері 4 квітня окупанти атакували Кривий Ріг. У місті пролунали потужні вибухи. На Дніпропетровщині та ще у кількох областях оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріл Кривого Рогу 4 квітня

Вибухи у Кривому Розі пролунали близько 18:55 у п'ятницю, 4 квітня. Начальник ОВА повідомив про те, що ворог вдарив по місту.

Обстріл Кривого Рогу 4 квітня
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Крім Дніпропетровської області про небезпеку повідомили мешканців ще кількох областей. Станом на 19:00, 4 квітня карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 4 квітня
Карта повітряних тривог станом на 19:00, 4 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня ворог обстріляв Дніпро. Місто окупанти атакували ударними безпілотниками.

Також ми повідомляли про те, що росіяни ввечері 3 квітня атакували Запоріжжя. Через обстріл у міста виникла пожежа.

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