Обстрел Кривого Рога 4 апреля — что известно об атаке на город

Россияне атаковали Кривой Рог — что известно
Вечером 4 апреля оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе прогремели мощные взрывы. На Днепропетровщине и еще в нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Кривого Рога 4 апреля
Взрывы в Кривом Роге прогремели около 18:55 в пятницу, 4 апреля. Начальник ОВА сообщил о том, что враг ударил по городу.
Кроме Днепропетровской области об опасности сообщили жителям еще нескольких областей. По состоянию на 19:00, 4 апреля карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 4 апреля враг обстрелял Днепр. Город оккупанты атаковали ударными беспилотниками.
Также мы сообщали о том, что россияне вечером 3 апреля атаковали Запорожье. Из-за обстрелов у города возник пожар.
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