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Россияне атаковали Кривой Рог — что известно

4 апреля 2025 19:00
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Кривого Рога 4 апреля — что известно об атаке на город
Дым от взрыва поднимается над городом. Фото: Милитарный
Ольга Антоновская - редактор

Вечером 4 апреля оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе прогремели мощные взрывы. На Днепропетровщине и еще в нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрел Кривого Рога 4 апреля

Взрывы в Кривом Роге прогремели около 18:55 в пятницу, 4 апреля. Начальник ОВА сообщил о том, что враг ударил по городу.

Обстріл Кривого Рогу 4 квітня
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Кроме Днепропетровской области об опасности сообщили жителям еще нескольких областей. По состоянию на 19:00, 4 апреля карта воздушных тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог 4 квітня
Карта воздушных тревог по состоянию на 19:00, 4 апреля. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 4 апреля враг обстрелял Днепр. Город оккупанты атаковали ударными беспилотниками.

Также мы сообщали о том, что россияне вечером 3 апреля атаковали Запорожье. Из-за обстрелов у города возник пожар.

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