Обстрел Кривого Рога 4 апреля — что известно об атаке на город

Дым от взрыва поднимается над городом. Фото: Милитарный

Вечером 4 апреля оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе прогремели мощные взрывы. На Днепропетровщине и еще в нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Взрывы в Кривом Роге прогремели около 18:55 в пятницу, 4 апреля. Начальник ОВА сообщил о том, что враг ударил по городу.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Кроме Днепропетровской области об опасности сообщили жителям еще нескольких областей. По состоянию на 19:00, 4 апреля карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:00, 4 апреля. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 4 апреля враг обстрелял Днепр. Город оккупанты атаковали ударными беспилотниками.

Также мы сообщали о том, что россияне вечером 3 апреля атаковали Запорожье. Из-за обстрелов у города возник пожар.