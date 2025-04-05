На данный момент стало известно, что среди 18 погибших в Кривом Роге девять детей, сообщил Вилкул

Последствия удара РФ по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

По последним данным, в результате циничной ракетной атаки по Кривому Рогу в городе на данный момент зафиксировано 18 погибших, среди которых 9 детей. В то же время город дополнительно оккупанты атаковали с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщил ИО городского головы Кривого Рога Александр Вилкул.

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Что известно на данный момент

Сообщение Александра Вилкула. Фото: Скриншот

По его данным, кроме погибших еще 56 человек получили ранения различной степени тяжести.

После баллистической атаки россияне через некоторое время ударили по Кривому Рогу дронами-камикадзе. Вилкул сообщил, что в городе в некоторых местах начались пожары и ГСЧС занимается ликвидацией последствий атаки.

Сообщение об атаке Шахедами. Фото: Скриншот

В то же время, начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что спасатели и медики насчитали 61 пострадавшего от атаки РФ. Среди них 12 детей, а 40 горожан сейчас в больнице.

Версия оккупантов

Заявление Минобороны РФ. Фото: Скриншот

Минобороны РФ заявило, что нанесло "высокоточный фугасный удар ракетой" по месту, где проводилось совещание украинских командиров с западными инструкторами. Встреча якобы проходила в одном из ресторанов города.

Оккупанты отчитались, что в результате удара потери ВСУ составляют 85 военных, а также 20 единиц техники.

Напомним, во время обстрела Кривого Рога 4 апреля россияне баллистикой попали по центру жилого микрорайона. Оккупанты ударили вблизи детской площадки.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Кривого Рога. Он отметил, что мир должен остановить Россию, которая уничтожает мирных людей.