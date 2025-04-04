Удар по Кривому Рогу 4 квітня — Зеленський відреагував

Зеленський відреагував на балістичний удар по Кривому Рогу
Російські окупанти випустили балістику по Кривому Розі ввечері 4 квітня. Внаслідок атаки загинули діти.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл.
Реакція Зеленського на удар по Кривому Рогу
"Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким", — написав глава держави.
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Зеленський додав, що рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше п'ять будинків.
"Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил — тільки від цього залежить, коли закінчиться війна", — додав Зеленський.
Зеленський наголосив, що і Америка, і Європа, й усі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни.
Нагадаємо, раніше начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про те, що окупанти вдарили балістикою поруч з дитячим майданчиком. Через це серед жертв — багато дітей.
За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Атакували центр житлового мікрорайону.
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