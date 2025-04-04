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Зеленський відреагував на балістичний удар по Кривому Рогу

4 квітня 2025 20:11
Ольга Антоновська - редактор
Удар по Кривому Рогу 4 квітня — Зеленський відреагував
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Російські окупанти випустили балістику по Кривому Розі ввечері 4 квітня. Внаслідок атаки загинули діти.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл.

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"Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким", — написав глава держави.

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Наслідки удару по Кривому Розі 4 квітня
Тіло людини, яка загинула через удар по Кривому Розі. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зеленський додав, що рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше п'ять будинків. 

"Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил — тільки від цього залежить, коли закінчиться війна", — додав Зеленський.

Наслідки удару по Кривому Розі 4 квітня
Тіла загиблих під час удару по Кривому Розі. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зеленський наголосив, що і Америка, і Європа, й усі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни.

Наслідки удару по Кривому Розі 4 квітня
Люди, які загинули через обстріл Кривого Рогу. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Наслідки удару по Кривому Розі 4 квітня
Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Наслідки удару по Кривому Розі 4 квітня
Пошкоджений автомобіль. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Наслідки удару по Кривому Розі 4 квітня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Наслідки удару по Кривому Розі 4 квітня
Пошкоджений будинок у Кривому Розі. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про те, що окупанти вдарили балістикою поруч з дитячим майданчиком. Через це серед жертв — багато дітей.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Атакували центр житлового мікрорайону.

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