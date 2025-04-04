Удар по Кривому Рогу 4 апреля — Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские оккупанты выпустили баллистику по Кривому Рогу вечером 4 апреля. В результате атаки погибли дети.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел.

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"Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистикой. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким", — написал глава государства.

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Тело человека, который погиб из-за удара по Кривому Рогу. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Зеленский добавил, что спасательная операция продолжается. Повреждены по меньшей мере пять домов.

"Ежедневно российские удары. Ежедневно погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий для укрепления Украины, нашей ПВО, наших сил — только от этого зависит, когда закончится война", — добавил Зеленский.

Тела погибших во время удара по Кривому Рогу. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что и Америка, и Европа, и все остальные в мире имеют достаточную способность, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны.

Люди, которые погибли из-за обстрела Кривого Рога. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Поврежденный автомобиль. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Поврежденный дом в Кривом Роге. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Напомним, ранее начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил о том, что оккупанты ударили баллистикой рядом с детской площадкой. Из-за этого среди жертв — много детей.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой. Атаковали центр жилого микрорайона.