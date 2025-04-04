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Збільшилась кількість жертв через обстріл Кривого Рогу

4 квітня 2025 20:01
Ольга Антоновська - редактор
Удар по Кривому Рогу 4 квітня — зросла кількість загиблих
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Ольга Антоновська - редактор

Окупанти ввечері 4 квітня балістикою вдарили по Кривому Рогу. Кількість постраждалих постійно збільшується. Наразі відомо вже про 14 загиблих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Як зазначив Лисак, наразі відомо про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зростає.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 квітня
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул додав, що окупанти влучили поруч з дитячим майданчиком. Серед загиблих — п'ятеро дітей.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 квітня
Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Кривому Розі пролунали 4 квітня ввечері. Окупанти запустили по місту балістику.

Відомо, що внаслідок сьогоднішньої атаки на Кривий Ріг пошкоджені багатоповерхівки. Через ракетний удар спалахнули пожежі.

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