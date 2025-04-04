Удар по Кривому Рогу 4 квітня — зросла кількість загиблих

Збільшилась кількість жертв через обстріл Кривого Рогу
Окупанти ввечері 4 квітня балістикою вдарили по Кривому Рогу. Кількість постраждалих постійно збільшується. Наразі відомо вже про 14 загиблих.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через обстріл Кривого Рогу загинули п'ятеро дітей
Як зазначив Лисак, наразі відомо про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зростає.
Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул додав, що окупанти влучили поруч з дитячим майданчиком. Серед загиблих — п'ятеро дітей.
Нагадаємо, вибухи у Кривому Розі пролунали 4 квітня ввечері. Окупанти запустили по місту балістику.
Відомо, що внаслідок сьогоднішньої атаки на Кривий Ріг пошкоджені багатоповерхівки. Через ракетний удар спалахнули пожежі.
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