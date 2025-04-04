Удар по Кривому Рогу 4 квітня — зросла кількість загиблих

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Окупанти ввечері 4 квітня балістикою вдарили по Кривому Рогу. Кількість постраждалих постійно збільшується. Наразі відомо вже про 14 загиблих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Через обстріл Кривого Рогу загинули п'ятеро дітей

Як зазначив Лисак, наразі відомо про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зростає.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул додав, що окупанти влучили поруч з дитячим майданчиком. Серед загиблих — п'ятеро дітей.

Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Кривому Розі пролунали 4 квітня ввечері. Окупанти запустили по місту балістику.

Відомо, що внаслідок сьогоднішньої атаки на Кривий Ріг пошкоджені багатоповерхівки. Через ракетний удар спалахнули пожежі.