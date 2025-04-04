Удар по Кривому Рогу 4 апреля — возросло количество погибших

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Оккупанты вечером 4 апреля баллистикой ударили по Кривому Рогу. Количество пострадавших постоянно увеличивается. Сейчас известно уже о 14 погибших.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Как отметил Лысак, сейчас известно о 14 погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Количество пострадавших растет.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Начальник Совета обороны города Александр Вилкул добавил, что оккупанты попали рядом с детской площадкой. Среди погибших — пятеро детей.

Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Кривом Роге прогремели 4 апреля вечером. Оккупанты запустили по городу баллистику.

Известно, что в результате сегодняшней атаки на Кривой Рог повреждены многоэтажки. Из-за ракетного удара вспыхнули пожары.