Удар по Кривому Рогу 4 апреля — возросло количество погибших

Увеличилось количество жертв из-за обстрела Кривого Рога
Оккупанты вечером 4 апреля баллистикой ударили по Кривому Рогу. Количество пострадавших постоянно увеличивается. Сейчас известно уже о 14 погибших.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из-за обстрела Кривого Рога погибли пятеро детей
Как отметил Лысак, сейчас известно о 14 погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Количество пострадавших растет.
Начальник Совета обороны города Александр Вилкул добавил, что оккупанты попали рядом с детской площадкой. Среди погибших — пятеро детей.
Напомним, взрывы в Кривом Роге прогремели 4 апреля вечером. Оккупанты запустили по городу баллистику.
Известно, что в результате сегодняшней атаки на Кривой Рог повреждены многоэтажки. Из-за ракетного удара вспыхнули пожары.
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