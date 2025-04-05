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У Кривому Розі завершили аварійні роботи після атак — наслідки

5 квітня 2025 08:17
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ двічі вдарила по Кривому Рогу — наслідки атак
Наслідки атаки на Кривий Ріг. Фото: Telegram/Євген Ситниченко
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська за минулу добу двічі обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок атак загинули 19 людей, серед яких дев'ятеро — діти.

Про це повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко у Telegram.

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"Учора Росія завдала наймасштабнішого удару по місту Кривий Ріг, вдаривши ракетою по мирних людях у спальному районі", — йдеться у повідомленні.

За словами Ситниченка, внаслідок балістичної атаки загинуло 18 людей, дев'ять з них — діти, поранено 61 людину. 

Рятувально-пошукова операція була завершена пізно вночі. Водночас у місті пошкоджено близько двох десятків багатоповерхівок, шість закладів освіти, ресторан, магазини та понад 30 автомобілів. 

Наслідки ракетного удару по спальному району Кривого Рогу: зруйновані будинки і десятки загиблих
Пошкоджене авто. Фото: Telegram/Сергій Лисак
Аварійні роботи в Кривому Розі після найбільшої атаки: фото з місця трагедії
Побиті вікна будинку. Telegram/Сергій Лисак
Серед загиблих у Кривому Розі — дев'ятеро дітей
Пошкоджена квартира. Фото: Telegram/Сергій Лисак
Новий удар по Кривому Рогу дронами: ще одна загибла, десятки поранених і знищене житло
Пошкоджені вікна будинку. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Після цього ворог завдав удару по Кривому Рогу безпілотниками, внаслідок чого загинула 56-річна жінка та ще семеро отримали поранення.

Зруйновані приватні будинки, гаражі та дитячий майданчик після атаки БпЛА на Кривий Ріг
Медики на місці атаки. Фото: Telegram/Євген Ситниченко

Під час другої атаки було частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще один приватний будинок, вісім багатоповерхівок, 15 гаражів та 14 автомобілів. Також постраждало майно на промисловому підприємстві, дитячий майданчик та трамвайна колія.

"На місцях учорашніх атак розгорнуті міські штаби із надання будівельних матеріалів та прийому заяв щодо пошкодженого майна", — зауважив Ситниченко.

Він уточнив, що ці штаби працюватимуть наступні кілька днів до самого вечора.

Кривий Ріг після терору: фото з місця трагедії, де загинули мирні жителі
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Євген Ситниченко
Росія вдарила по Кривому Рогу вдруге за добу: наслідки нічної атаки дронами
Будматеріали для ліквідації наслідків. Фото: Telegram/Євген Ситниченко

Крім того, Росія атакувала дроном Грушівську громаду: там пошкоджено транспортне підприємство та на щастя, ніхто постраждав.

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Скриншот допису Ситниченка
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Скриншот допису Ситниченка

А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці ворог вдарив ще по Маломихайлівській громаді Синельниківського району: там пошкоджені приватні будинки. 

В Нікопольському районі зафіксовано удари артилерією та БпЛА: потерпали Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Внаслідок атак понівечена інфраструктура. Крім того, вночі Сили ППО збили над областю шість російських дронів.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що російська ракета, яка атакувала Кривий Ріг, вибухнула у повітрі навмисно, аби постраждали якомога більше людей.

Натомість у Росії заявили, що ця атака була здійснена нібито "по скупченню військових".

Кривий Ріг ДСНС Дніпропетровська область війна в Україні атака загиблі
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