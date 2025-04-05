РФ двічі вдарила по Кривому Рогу — наслідки атак

Наслідки атаки на Кривий Ріг. Фото: Telegram/Євген Ситниченко

Російські війська за минулу добу двічі обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок атак загинули 19 людей, серед яких дев'ятеро — діти.

Про це повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко у Telegram.

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"Учора Росія завдала наймасштабнішого удару по місту Кривий Ріг, вдаривши ракетою по мирних людях у спальному районі", — йдеться у повідомленні.

За словами Ситниченка, внаслідок балістичної атаки загинуло 18 людей, дев'ять з них — діти, поранено 61 людину.

Рятувально-пошукова операція була завершена пізно вночі. Водночас у місті пошкоджено близько двох десятків багатоповерхівок, шість закладів освіти, ресторан, магазини та понад 30 автомобілів.

Пошкоджене авто. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Побиті вікна будинку. Telegram/Сергій Лисак

Пошкоджена квартира. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Пошкоджені вікна будинку. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Після цього ворог завдав удару по Кривому Рогу безпілотниками, внаслідок чого загинула 56-річна жінка та ще семеро отримали поранення.

Медики на місці атаки. Фото: Telegram/Євген Ситниченко

Під час другої атаки було частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще один приватний будинок, вісім багатоповерхівок, 15 гаражів та 14 автомобілів. Також постраждало майно на промисловому підприємстві, дитячий майданчик та трамвайна колія.

"На місцях учорашніх атак розгорнуті міські штаби із надання будівельних матеріалів та прийому заяв щодо пошкодженого майна", — зауважив Ситниченко.

Він уточнив, що ці штаби працюватимуть наступні кілька днів до самого вечора.

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Євген Ситниченко

Будматеріали для ліквідації наслідків. Фото: Telegram/Євген Ситниченко

Крім того, Росія атакувала дроном Грушівську громаду: там пошкоджено транспортне підприємство та на щастя, ніхто постраждав.

Скриншот допису Ситниченка

Скриншот допису Ситниченка

А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці ворог вдарив ще по Маломихайлівській громаді Синельниківського району: там пошкоджені приватні будинки.

В Нікопольському районі зафіксовано удари артилерією та БпЛА: потерпали Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Внаслідок атак понівечена інфраструктура. Крім того, вночі Сили ППО збили над областю шість російських дронів.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що російська ракета, яка атакувала Кривий Ріг, вибухнула у повітрі навмисно, аби постраждали якомога більше людей.

Натомість у Росії заявили, що ця атака була здійснена нібито "по скупченню військових".