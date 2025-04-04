Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — які наслідки удару балістикою

Рятувальники на місці обстрілу у Кривому Розі. Фото: ДСНС

Росіяни ввечері 4 квітня завдали удару по Кривому Розі. Ракета вибухнула у повітрі навмисно, аби постраждали більше людей.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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За словами Вілкула, балістикою росіяни поцілили в центр житлового мікрорайону, поряд був дитячий майданчик.

"На зараз вже 16 загиблих. Серед них — шестеро дітей. Співчуття рідним та близьким. Це біль кожного з нас", — зазначив начальник Ради оборони Кривого Рогу.

Кількість постраждалих внаслідок атаки збільшується. Наразі в лікарнях перебуває 39 людей, серед них є діти.

"Є важкі та дуже важкі. За їхнє життя борються лікарі", — додав Вілкул.

Він також повідомив, що пошкоджено 29 багатоквартирних будинків. В деяких з них немає газу, його подачу будуть відновлювати зранку.

"Інформація уточнюється — комунальники проводять поквартирний обхід. Цифри, на жаль, можуть збільшуватись", — зазначив начальник Ради оборони міста.

У Кривому Розі триває аварійно-рятувальна операція. На місці удару працюють ДСНС, комунальники, поліція. Також відкрили штаб допомоги людям, який працюватиме цілодобово.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл балістикою Кривого Рогу. Він наголосив, що партнери можуть та повинні зупинити Росію.

Разом з тим, у РФ висунули власну версію подій у Кривому Розі. Окупанти цинічно заявили про те, що начеб то ціллю атаки було "скупчення військових".