Обстрел Кривого Рога 4 апреля — какие последствия удара баллистикой

Спасатели на месте обстрела в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Россияне вечером 4 апреля нанесли удар по Кривому Рогу. Ракета взорвалась в воздухе намеренно, чтобы пострадали больше людей.

Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

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По словам Вилкула, баллистикой россияне попали в центр жилого микрорайона, рядом была детская площадка.

"На сейчас уже 16 погибших. Среди них — шестеро детей, соболезнования родным и близким. Это боль каждого из нас", — отметил начальник Совета обороны Кривого Рога.

Количество пострадавших в результате атаки увеличивается. Сейчас в больницах находится 39 человек, среди них есть дети.

"Есть тяжелые и очень тяжелые. За их жизнь борются врачи", — добавил Вилкул.

Он также сообщил, что повреждены 29 многоквартирных домов. В некоторых из них нет газа, его подачу будут восстанавливать с утра.

"Информация уточняется — коммунальщики проводят поквартирный обход. Цифры, к сожалению, могут увеличиваться", — отметил начальник Совета обороны города.

В Кривом Роге продолжается аварийно-спасательная операция. На месте удара работают ГСЧС, коммунальщики, полиция. Также открыли штаб помощи людям, который будет работать круглосуточно.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел баллистикой Кривого Рога. Он отметил, что партнеры могут и должны остановить Россию.

Вместе с тем, в РФ выдвинули собственную версию событий в Кривом Роге. Оккупанты цинично заявили о том, что якобы целью атаки было "скопление военных".