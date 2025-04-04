Міноборони РФ дало цинічне пояснення своєї атаки по Кривому Рогу

Наслідки удару російських окупантів по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Після сьогоднішнього цинічного удару по Кривому Рогу Міноборони РФ видало свою версію подій. Причиною атаки там назвали "удар по скупченню військових".

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Міноборони РФ, повідомляють Новини.LIVE.

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Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Вороже відомство заявило, що завдало "високоточний фугасний удар ракетою" по місцю, де проводилась нарада українських командирів із західними інструкторами. Зустріч нібито відбувалась в одному з ресторанів міста.

Окупанти відзвітували, що внаслідок удару втрати ЗСУ становлять 85 військових, а також 20 одиниць техніки.

Що відомо на цей момент

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що окупанти вбили 16 людей під час удару балістикою по Кривому Розі. Крім того, відомо вже про 40 людей, які постраждали через атаку.

"Немає слів. Це біль, якого не побажаєш найзапеклішому ворогу. Співчуття рідним і близьким", — написав Лисак.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли про реакцію президента України на атаку по Кривому Рогу. Зеленський наголосив, що і Америка, і Європа, й усі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни.

Нагадаємо, потужні вибухи пролунали у Кривому Розі ввечері 4 квітня. Близько 18:55 окупанти атакували місто балістикою.