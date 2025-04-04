Минобороны РФ дало циничное объяснение своей атаки по Кривому Рогу

Последствия удара российских оккупантов по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

После сегодняшнего циничного удара по Кривому Рогу Минобороны РФ выдало свою версию событий. Причиной атаки там назвали "удар по скоплению военных".

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минобороны РФ, сообщают Новини.LIVE.

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Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Вражеское ведомство заявило, что нанесло "высокоточный фугасный удар ракетой" по месту, где проводилось совещание украинских командиров с западными инструкторами. Встреча якобы происходила в одном из ресторанов города.

Оккупанты отчитались, что в результате удара потери ВСУ составляют 85 военных, а также 20 единиц техники.

Что известно на данный момент

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что оккупанты убили 16 человек во время удара баллистикой по Кривому Рогу. Кроме того, известно уже о 40 людях, которые пострадали из-за атаки.

"Нет слов. Это боль, которой не пожелаешь самому яростному врагу. Соболезнования родным и близким", — написал Лысак.

Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали о реакции президента Украины на атаку по Кривому Рогу. Зеленский подчеркнул, что и Америка, и Европа, и все остальные в мире имеют достаточную способность, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны.

Напомним, мощные взрывы прогремели в Кривом Роге вечером 4 апреля. Около 18:55 оккупанты атаковали город баллистикой.