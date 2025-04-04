Росіяни вбили шістьох дітей під час атаки по Кривому Розі

Рятувальники та медики на місці обстрілу у Кривому Розі. Фото: ДСНС

Збільшилась кількість жертв внаслідок атаки на Кривий Ріг у п'ятницю, 4 квітня. Відомо про 16 загиблих людей, шестеро з них — діти.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак зазначив, що окупанти вбили 16 людей під час удару балістикою по Кривому Розі. Крім того, відомо вже про 40 людей, які постраждали через атаку.

"Немає слів. Це біль, якого не побажаєш найзапеклішому ворогу. Співчуття рідним і близьким", — написав Лисак.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час обстрілу Кривого Рогу 4 квітня росіяни балістикою поцілили по центру житлового мікрорайону. Окупанти вдарили поблизу дитячого майданчика.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Кривого Рогу. Він зазначив, що світ має зупинити Росію, яка нищить мирних людей.