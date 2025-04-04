Россияне убили шестерых детей во время атаки по Кривому Рогу

Спасатели и медики на месте обстрела в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Увеличилось количество жертв в результате атаки на Кривой Рог в пятницу, 4 апреля. Известно о 16 погибших людях, шестеро из них — дети.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак отметил, что оккупанты убили 16 человек во время удара баллистикой по Кривому Рогу. Кроме того, известно уже о 40 людях, которые пострадали из-за атаки.

"Нет слов. Это боль, которой не пожелаешь самому отъявленному врагу. Соболезнования родным и близким", — написал Лысак.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, во время обстрела Кривого Рога 4 апреля россияне баллистикой попали по центру жилого микрорайона. Оккупанты ударили вблизи детской площадки.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Кривого Рога. Он отметил, что мир должен остановить Россию, которая уничтожает мирных людей.