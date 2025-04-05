РФ дважды ударила по Кривому Рогу - последствия атак

Последствия атаки на Кривой Рог. Фото: Telegram/Евген Ситниченко

Российские войска за минувшие сутки дважды обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. В результате атак погибли 19 человек, среди которых девять — дети.

Об этом сообщил председатель Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко в Telegram.

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"Вчера Россия нанесла самый масштабный удар по городу Кривой Рог, ударив ракетой по мирным людям в спальном районе", — говорится в сообщении.

По словам Ситниченко, в результате баллистической атаки погибли 18 человек, девять из них — дети и ранен 61 человек.

Спасательно-поисковая операция была завершена поздно ночью. В то же время в городе повреждены около двух десятков многоэтажек, шесть учебных заведений, ресторан, магазины и более 30 автомобилей.

Поврежденное авто. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Разбитые окна дома. Telegram/Сергей Лысак

Поврежденная квартира. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Поврежденные окна дома, фото: Telegram/Сергей Лысак

После этого враг нанес удар по Кривому Рогу беспилотниками, в результате чего погибла 56-летняя женщина и еще семеро получили ранения.

Медики на месте атаки. Фото: Telegram/Евген Ситниченко

Во время второй атаки был частично разрушен частный дом, поврежден еще один частный дом, восемь многоэтажек, 15 гаражей и 14 автомобилей. Также пострадало имущество на промышленном предприятии, детская площадка и трамвайная колея.

"На местах вчерашних атак развернуты городские штабы по предоставлению строительных материалов и приема заявлений о поврежденном имуществе", — отметил Ситниченко.

Он уточнил, что эти штабы будут работать следующие несколько дней до самого вечера.

Последствия атаки. Фото: Telegram/Евген Ситниченко

Стройматериалы для ликвидации последствий: Telegram/Евген Ситниченко

Кроме того, Россия атаковала дроном Грушевскую громаду: там повреждено транспортное предприятие и, к счастью, никто не пострадал.

Скриншот поста Ситниченко

Скриншот поста Ситниченко

А глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что утром враг ударил еще по Маломихайловской громаде Синельниковского района: там повреждены частные дома.

В Никопольском районе зафиксированы удары артиллерией и БпЛА: пострадали Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. В результате атак изуродована инфраструктура. Кроме того, ночью Силы ПВО сбили над областью шесть российских дронов.

Скриншот поста Лысака

Напомним, начальник Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что российская ракета, которая атаковала Кривой Рог, взорвалась в воздухе намеренно, чтобы пострадали как можно больше людей.

Зато в России заявили, что эта атака была осуществлена якобы "по скоплению военных".