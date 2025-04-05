Повторний удар по Кривому Рогу — зросла кількість поранених

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти суботи, 5 квітня, здійснили повторний удар дроном по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Наразі відомо, що одна людина загинула та зросла кількість постраждалих.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до семи людей.

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

У місті пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Наразі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі у приватних будинках, господарчих будівлях та гаражах.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора російські війська атакували Кривий Ріг балістичною ракетою: влучання відбулося по житловій забудові, поруч з якою був дитячий майданчик.

За даними головт Ради оборони міста Олександра Вілкула, відомо про 18 загиблих, з яких шестеро — діти.