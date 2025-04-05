Повторний удар по Кривому Рогу — зросла кількість поранених

У Кривому Розі збільшилася кількість поранених від атаки БпЛА
Російські війська в ніч проти суботи, 5 квітня, здійснили повторний удар дроном по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Наразі відомо, що одна людина загинула та зросла кількість постраждалих.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Удар по Кривому Рогу 5 квітня
За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до семи людей.
У місті пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі.
Наразі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі у приватних будинках, господарчих будівлях та гаражах.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували Кривий Ріг балістичною ракетою: влучання відбулося по житловій забудові, поруч з якою був дитячий майданчик.
За даними головт Ради оборони міста Олександра Вілкула, відомо про 18 загиблих, з яких шестеро — діти.
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