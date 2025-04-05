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У Кривому Розі збільшилася кількість поранених від атаки БпЛА

5 квітня 2025 07:23
Євгенія Брюховецька - редактор
Повторний удар по Кривому Рогу — зросла кількість поранених
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 5 квітня, здійснили повторний удар дроном по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Наразі відомо, що одна людина загинула та зросла кількість постраждалих.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Удар по Кривому Рогу 5 квітня

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до семи людей.

У Кривому Розі зросла кількість поранених через атаку дронів
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

У місті пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі. 

Семеро поранених внаслідок дронового удару по Кривому Рогу
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Наразі рятувальникам вдалося ліквідувати  пожежі у приватних будинках, господарчих будівлях та гаражах.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора російські війська атакували Кривий Ріг балістичною ракетою: влучання відбулося по житловій забудові, поруч з якою був дитячий майданчик.

За даними головт Ради оборони міста Олександра Вілкула, відомо про 18 загиблих, з яких шестеро — діти. 

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