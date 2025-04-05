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В Кривом Роге увеличилось количество раненых от атаки БпЛА

5 апреля 2025 07:23
Евгения Брюховецкая - редактор
Повторный удар по Кривому Рогу - возросло количество раненых
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на субботу, 5 апреля, совершили повторный удар дроном по Кривому Рогу Днепропетровской области. Известно, что один человек погиб и возросло количество пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Удар по Кривому Рогу 5 апреля

По данным ГСЧС, в результате российской атаки погиб один человек, а количество пострадавших возросло до семи человек.

У Кривому Розі зросла кількість поранених через атаку дронів
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

В городе повреждены частные дома, детская площадка, трамвайные пути, маршрутные микроавтобусы и автомобили.

Семеро поранених внаслідок дронового удару по Кривому Рогу
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Сейчас спасателям удалось ликвидировать пожары в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вчера российские войска атаковали Кривой Рог баллистической ракетой: попадание произошло по жилой застройке, рядом с которой была детская площадка.

По данным главы Совета обороны города Александра Вилкула, известно о 18 погибших, из которых шестеро — дети.

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