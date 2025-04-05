Повторный удар по Кривому Рогу - возросло количество раненых

В Кривом Роге увеличилось количество раненых от атаки БпЛА
Российские войска в ночь на субботу, 5 апреля, совершили повторный удар дроном по Кривому Рогу Днепропетровской области. Известно, что один человек погиб и возросло количество пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Удар по Кривому Рогу 5 апреля
По данным ГСЧС, в результате российской атаки погиб один человек, а количество пострадавших возросло до семи человек.
В городе повреждены частные дома, детская площадка, трамвайные пути, маршрутные микроавтобусы и автомобили.
Сейчас спасателям удалось ликвидировать пожары в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах.
Напомним, вчера российские войска атаковали Кривой Рог баллистической ракетой: попадание произошло по жилой застройке, рядом с которой была детская площадка.
По данным главы Совета обороны города Александра Вилкула, известно о 18 погибших, из которых шестеро — дети.
Читайте Новини.LIVE!