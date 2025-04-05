Сирський провів нараду щодо дронів - ЗСУ за березень знищили 77 тисяч цілей

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у суботу, 5 квітня, провів щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем. Також він заслухав звіт командування Сил безпілотних систем.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.

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Роль дронів на фронті

Сирський зауважив, що безпілотні технології в сучасній війні відіграють одну з ключових ролей — завдяки ним Сили оборони ефективно нищать ворога та його техніку. За його словами, збільшуючи роль дронів на полі бою, вдається зберегти життя наших військовослужбовців.

Також головком заслухав звіт командування Сил безпілотних систем: у березні було уражено та знищено понад 77 тисяч цілей РФ, що на 10% більше, аніж у лютому.

Начальник Генштабу Андрій Гнатов та головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Водночас триває нарощення кількості та спроможності безпілотників на оптоволокні: БпЛА з дистанцією ураження 20 кілометрів уже працюють на фронті.

"Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів", — додали у Генштабі.

Засоби РЕБ проти дронів РФ

Окрема увага на нараді приділялася протидії безпілотникам противника. Україна впроваджує нові системи РЕБ для захисту військових, зокрема, збільшуючи кількість систем ближньої дії.

Командир підрозділу "Птахи Мадяра". Фото: Генштаб

Крім того, з доповідями й пропозиціями виступили бойові командири підрозділів БпС "Птахи Мадяра", 3-ї штурмової бригади та інших.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, невідомі дрони атакували російський завод ВПК у Саранську — розгорілася пожежа.

Також нещодавно Сирський показав, як українські воїни уражають цілі ворога на фронті за допомогою безпілотників.