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Сырский назвал количество уничтоженных целей РФ в марте

5 апреля 2025 13:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Сырский провел совещание по дронам - ВСУ за март уничтожили 77 тысяч целей
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб
Евгения Брюховецкая - редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в субботу, 5 апреля, провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем. Также он заслушал отчет командования Сил беспилотных систем.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.

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Роль дронов на фронте

Сырский отметил, что беспилотные технологии в современной войне играют одну из ключевых ролей — благодаря им Силы обороны эффективно уничтожают врага и его технику. По его словам, увеличивая роль дронов на поле боя, удается сохранить жизни наших военнослужащих.

Также главком заслушал отчет командования Сил беспилотных систем: в марте было поражено и уничтожено более 77 тысяч целей РФ, что на 10% больше, чем в феврале.

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Начальник Генштаба Андрей Гнатов и главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

В то же время продолжается наращивание количества и способности беспилотников на оптоволокне: БпЛА с дистанцией поражения 20 километров уже работают на фронте.

"Есть положительный результат и по уничтожению вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня нашими системами ПВО и дронами-перехватчиками. Так, за месяц обезврежено около тысячи разведдронов", — добавили в Генштабе.

Средства РЭБ против дронов РФ

Отдельное внимание на совещании уделялось противодействию беспилотникам противника. Украина внедряет новые системы РЭБ для защиты военных, в частности, увеличивая количество систем ближнего действия.

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Командир подразделения "Птицы Мадьяра". Фото: Генштаб

Кроме того, с докладами и предложениями выступили боевые командиры подразделений БпС "Птицы Мадьяра", 3-й штурмовой бригады и других.

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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

Напомним, неизвестные дроны атаковали российский завод ВПК в Саранске — разгорелся пожар.

Также недавно Сырский показал, как украинские воины поражают цели врага на фронте с помощью беспилотников.

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