Сырский провел совещание по дронам - ВСУ за март уничтожили 77 тысяч целей

Сырский назвал количество уничтоженных целей РФ в марте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в субботу, 5 апреля, провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем. Также он заслушал отчет командования Сил беспилотных систем.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.
Роль дронов на фронте
Сырский отметил, что беспилотные технологии в современной войне играют одну из ключевых ролей — благодаря им Силы обороны эффективно уничтожают врага и его технику. По его словам, увеличивая роль дронов на поле боя, удается сохранить жизни наших военнослужащих.
Также главком заслушал отчет командования Сил беспилотных систем: в марте было поражено и уничтожено более 77 тысяч целей РФ, что на 10% больше, чем в феврале.
В то же время продолжается наращивание количества и способности беспилотников на оптоволокне: БпЛА с дистанцией поражения 20 километров уже работают на фронте.
"Есть положительный результат и по уничтожению вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня нашими системами ПВО и дронами-перехватчиками. Так, за месяц обезврежено около тысячи разведдронов", — добавили в Генштабе.
Средства РЭБ против дронов РФ
Отдельное внимание на совещании уделялось противодействию беспилотникам противника. Украина внедряет новые системы РЭБ для защиты военных, в частности, увеличивая количество систем ближнего действия.
Кроме того, с докладами и предложениями выступили боевые командиры подразделений БпС "Птицы Мадьяра", 3-й штурмовой бригады и других.
Напомним, неизвестные дроны атаковали российский завод ВПК в Саранске — разгорелся пожар.
Также недавно Сырский показал, как украинские воины поражают цели врага на фронте с помощью беспилотников.
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